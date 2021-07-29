На МКС произошел инцидент, станция начала беспорядочно вращаться

На МКС произошел инцидент, станция начала беспорядочно вращаться

На Международной космической станции (МКС) 29 июля произошла нештатная ситуация. Вечером по киевскому времени внезапно произвольно включились двигатели недавно пристыкованного модуля "Наука". Из-за этого станция начала бесконтрольно вращаться, сообщает Страна.ua.

О происшествии стало известно из переговоров российского космонавта Олега Новицкого с Центром управления полетами (ЦУП), которые транслировал сайт NASA.

После стыковки "Науки" с МКС Новицкий и его коллега Петр Дубров начали готовить к открытию люки между "Наукой" и модулем "Звезда". Космонавты уже начали открывать внутренний люк "Звезды", когда самопроизвольно включились двигатели "Науки" (это было около 19:45 по Киеву). МКС принялась беспорядочно вращаться. Чтобы восстановить стабильную ориентации станции, двигатели "Звезды", а потом и грузового корабля "Прогресс" выключили.

"Я могу подтвердить, что двигатели всё еще работают, и мы можем ощущать это", - сказал после этого Новицкий, имея в виду "Науку".

Но сейчас двигатели "Науки" уже отключились, стабильное положение МКС восстановлено.

Модуль "Наука" был разработан для расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него увеличится площадь сегмента и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры.

В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов, шлюзовая камера для выноса наружу научного оборудования.

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