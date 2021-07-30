Байден предложил платить по $100 вакцинированным американцам

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал ввести денежное вознаграждение каждому человеку, который будет прививаться против коронавируса. Министерство финансов, со своей стороны, готово оказать техническую помощь другим штатам, чтобы реализовать предложение главы страны, сообщает РБК-Украина.

Как передает CNN, согласно сообщению Министерства финансов США, Джо Байден объявил о выплате 100 долларов каждому американцу, который придет на прививку.

По мнению главы страны, денежное вознаграждение будет дополнительным стимулом для других, чтобы как можно быстрее поднять уровень вакцинации против коронавируса на территории Америки и защитить общество от новых вспышек заболевания.

Минфин США также обещает помогать штатам на протяжении всей работы, касающейся реализации предложения Джо Байдена.

Автор: Сергей Пышкин