Украина отправляет пожарный самолет в Турцию

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по поводу лесных пожаров в Турции. Зеленский пообещал помочь Турции в борьбе с масштабными пожарами, сообщает РБК-Украина.

Об этом президент Украины заявил на своей Twitter-странице﻿. Уже сегодня из Украины в Турцию вылетит украинский пожарный самолет. Он будет помогать тушить огонь, которым охвачены леса на юге Турции.

"Выразил своему другу - президенту Турции Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра (30 июля - ред.) улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время" , - подчеркнул Зеленский.

Автор: Дмитрий Левицкий