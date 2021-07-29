Взрыв в немецком Леверкузене: число погибших возросло

К вечеру 29 июля поступила уточненная информация о количестве жертв взрыва на химическом предприятии Currenta в немецком городе Леверкузен, сообщает Страна.ua.

Как утверждает телеканал Welt со ссылкой на прокуратуру Кельна, к административному округу которого относится Леверкузен, еще утром погибшими числились два человека, то сейчас установлено, что взрыв 27 июля унес жизни пятерых человек.

Пропавшими без вести на данный момент числятся два человека. По предположению главы компании Франка Хильдмара, найти их живыми вряд ли удастся. Об этом говорят и работники предприятия.

Как передает телеканал, для поиска и облегчения идентификации тел пропавших могут использовать ДНК их родственников.