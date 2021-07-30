В ноге жены Байдена нашли посторонний предмет

В ноге жены президента США Джо Байдена Джилл обнаружили некий посторонний «предмет», который застрял у нее в стопе во время прогулки на пляже. Об этом проинформировал пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса, сообщает Лента.Ру.

По его словам, в прошлые выходные Джилл Байден перед двумя официальными мероприятиями на Гавайях прогуливалась на пляже и наступила на некий «предмет». Сегодня в медицинском центре имени Уолтера Рида ей проведут процедуру по его удалению, ее будет сопровождать сам Джо Байден.

При этом Ларос не уточнил, на какой именно предмет наступила супруга американского президента и не привел других подробностей.