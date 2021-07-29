Под Ровно нашли повешенного ребенка на качелях

Недалеко от Ровно в селе Кошмаки в Варашском районе обнаружили повешенным 9-летнего мальчика на веревке от качелей, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 29 июля, заявили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи на странице в Facebook. Врачи узнали о трагедии около 19.00 в четверг. Звонивший рассказал, что "дети нашли ребенка повешенным на веревке, из которой сделаны качели".

Медики "скорой" ничем помощь уже не могли, и только констатировали биологическую смерть ребенка. О жутком происшествии сообщили полицейским.

Предварительно известно, что мальчик из многодетной семьи. По словам очевидцев, родителей ребенка на момент трагедии не было рядом с ребенком.

В пресс-службе полиции Ровенской области о трагическом ЧП пока ничего не сообщают.