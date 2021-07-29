Государство профинансировало 5 партий, названы суммы

Как утверждает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, "СН",﻿ "ОПЗЖ", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос" получили финансирование от государства.﻿, сообщает Цензор.НЕТ.

Деньги перечислены партиям на осуществление уставной деятельности в третьем квартале 2021 года. Финансирование получили такие политсилы:

"Слуга народа" - 86,46 млн грн;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 26,15 млн грн;

"Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 16,39 млн грн;

"Европейская солидарность" - 24,94 млн грн (из них 8,71 млн грн - за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа);

"Голос" - 20,38 млн грн (из них 8,71 млн грн - за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа).

Всего партиям перечислено 174,32 млн грн.