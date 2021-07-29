Государство профинансировало 5 партий, названы суммы
Как утверждает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, "СН", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос" получили финансирование от государства., сообщает Цензор.НЕТ.
Деньги перечислены партиям на осуществление уставной деятельности в третьем квартале 2021 года. Финансирование получили такие политсилы:
- "Слуга народа" - 86,46 млн грн;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 26,15 млн грн;
- "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 16,39 млн грн;
- "Европейская солидарность" - 24,94 млн грн (из них 8,71 млн грн - за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа);
- "Голос" - 20,38 млн грн (из них 8,71 млн грн - за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа).