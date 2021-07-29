Зеленский отметил наградами военнослужащих ССО

Зеленский отметил наградами военнослужащих ССО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих Сил специальных операций ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Как отмечается в документе, награды присвоены "за личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

Орденом "За мужество" II степени награжден 1 военнослужащий, орденом "За мужество" III степени - 9, медалью "За воинскую службу Украине" - 13 воинов, медалью "За безупречную службу" III степени - 2, медалью "Защитнику Отечества" - 1.

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