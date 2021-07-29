Зеленский отметил наградами военнослужащих ССО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих Сил специальных операций ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Как отмечается в документе, награды присвоены "за личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

Орденом "За мужество" II степени награжден 1 военнослужащий, орденом "За мужество" III степени - 9, медалью "За воинскую службу Украине" - 13 воинов, медалью "За безупречную службу" III степени - 2, медалью "Защитнику Отечества" - 1.