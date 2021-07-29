В Чернигове открыли Центр противоминной деятельности: фото

В Чернигове открыли Центр противоминной деятельности: фото
Фото: mil.gov.ua

В Чернигове создали Центр противоминной деятельности. Центр создан на фондах 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта, сообщает Цензор.НЕТ.

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mil.gov.ua

Как информирует пресс-служба Министерства обороны Центр посетили заместитель главы Миссии в посольстве США в Украине Алан Перселл и председатель программы Швейцарского Фонда по противоминной деятельности (FSD) Коннелл Энтони Джеррард.

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mil.gov.ua

В рамках сотрудничества ГССТ и Швейцарского фонда по противоминной деятельности совместно с управлением экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины для групп инспектирования качества разминирования переданы техника и оборудование.

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mil.gov.ua

В частности ГССТ передали автомашины Mitsubishi L200, металлодетекторы Ebinger 422 GC, Minelab F3, UPEX 740M LargeLoop, защитные фартуки (жилеты) (Personal protective equipment), защитные шлемы (Visor), персональные аптечки, рабочие сумки сапера (оборудование для ручного разминирования), сумки парамедиков (оборудование для оказания помощи пострадавшим от МВТ), рации и оргтехника.

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mil.gov.ua
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