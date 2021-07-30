Зарплаты в Украине: кому платят больше всего

В Украине размер зарплат в разных сферах отличается в несколько раз. Так, сотрудники сферы IT получают в среднем 26,1 тыс. грн, в то же время те, кто занимается временным размещением и питанием, может получать 8,9 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Средняя зарплата в Украине составляет 14,7 тыс. грн.

Сколько зарабатывают украинцы:

Информация и телекоммуникации – 26 197 грн;

Финансовая и страховая деятельность – 22 691 грн;

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 19 868 грн;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 19 052 грн;

В среднем по экономике – 14 313 грн;