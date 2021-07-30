Зарплаты в Украине: кому платят больше всего
В Украине размер зарплат в разных сферах отличается в несколько раз. Так, сотрудники сферы IT получают в среднем 26,1 тыс. грн, в то же время те, кто занимается временным размещением и питанием, может получать 8,9 тыс. грн, сообщает Обозреватель.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Средняя зарплата в Украине составляет 14,7 тыс. грн.
Сколько зарабатывают украинцы:
- Информация и телекоммуникации – 26 197 грн;
- Финансовая и страховая деятельность – 22 691 грн;
- Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 19 868 грн;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 19 052 грн;
- В среднем по экономике – 14 313 грн;
- Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – 11 875 грн;
- Промышленность – 14 710 грн;
- Строительство – 11302 грн;
- Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 12 984 грн;
- Временное размещения и организация питания – 8 922 грн;
- Операции с недвижимым имуществом – 11 208 грн;
- Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 11 034 грн;
- Образование – 14 158 грн;
- Здравоохранение социальной помощи – 12 090 грн;
- Искусство, спорт, развлечения и отдых – 13 260 грн;
- Предоставление других видов услуг – 14 049 грн.