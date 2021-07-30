Американского генерала призвали уволить после слов о Путине

Американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон возмутился в эфире телеканала Fox News из-за публикаций генерал-м﻿айора Патрика Донахо в твиттере. По словам телеведущего, военачальник ищет "российский след" в критике в свой адрес, сообщает РИА Новости.

"Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина" , — рассказал журналист, показав скриншот публикации генерала.

Сам Донахо в настоящий момент закрыл аккаунт в соцсети. Карлсон заявил, что вооруженные силы не должны быть политизированы, а самого Донахо призвал отправить в отставку.

"Он позорит нас" , — посетовал журналист.

Его собеседник, консервативный активист и составитель речей для Джорджа Буша Нед Райан, допустил, что нападками на противников Джо Байдена генерал пытается заслужить "похвалу и повышение". Сами высказывания Райан назвал атакой на свободу слова.