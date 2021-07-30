В NASA заявили о приближении огромного астероида

К Земле летит огромный астероид под названием 2019 YM6. Скорость космического объекта свыше 48 тысяч км/час, сообщает Обозреватель.

Астероид пронесется мимо нашей планеты на безопасном расстоянии в субботу, 31 июля, передает Daily Star. Ученые NASA оценили его размеры в пределах 100-230 метров.

По предварительным оценкам астероид пройдет на расстоянии 4,27 миллиона миль (6,87 млн км) от Земли. Для сравнения: Луна находится в 238 855 милях от нашей планеты. Однако астероид пройдет ближе, чем Венера, что находится от нас на расстоянии 125,9 миллиона миль.

Отметим, что 14 мая мимо Земли пролетел астероид 2015 KJ19. Расстояние на которое он максимально приблизился к нашей планете – 5,8 млн км. Также мимо планеты пронесся огромный астероид под названием 2001 FO32, длина которого составила 1024 метров.