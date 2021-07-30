В Британии РФ и Китай обвинили в опасной деятельности в космосе

В Британии назвали опасными действия России и Китая в космическом пространстве. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон, сообщает Лента.Ру.

По словам Уигстона, Москва и Пекин занимаются «опасной деятельностью», которая может привести к уничтожению спутников третьих стран. Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия разместила целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».

По мнению военачальника, Китай продолжает «совершенствовать противоспутниковые технологии», в качестве примера указав на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на «лазерное ослепляющее оружие» и механизмы «осуществления умышленных радиопомех».