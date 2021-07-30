В Запорожье уволили директора больницы, где в феврале произошел пожар

Директора Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко освободили от должности решением сессии облсовета, которая проходила 29 июля, сообщает Depo.ua.

Депутаты поддержали проект решения о расторжении контракта с директором областной инфекционной больницы Шинкаренко. Голосованию предшествовало выступление Анастасии Гливы — матери погибшей в пожаре врача 26-летней Ольги Гливы.

Женщина с трибуны обвинила руководство больницы в плохой организации работы и безумных нагрузках, которые из-за этого испытывали медицинские работники, в том числе ее дочь.

"Я хочу обратиться к господину Шинкаренко, он говорит, что это несчастный случай. Простите, несчастный случай — то, когда поскользнулся и руку сломал на скользком полу в отделении. Но пусть это несчастный случай, но сколько там (в больнице, — ред. ) недостатков, очень грубых недостатков, которые привели к этому несчастному случаю. На ваших руках, господин Шинкоренко, смерть четырех человек" , — сказала женщина.

Слова для выступления просил и Шинкаренко, но депутаты отказали. В итоге за увольнение директора больницы с должности проголосовали 46 депутатов из 62 присутствующих в зале. Ни одного голоса "против" или "воздержался" не было.

Напомним, пожар вспыхнул в ночь 4 февраля в Запорожской областной инфекционной больницы. Горел первый этаж пятиэтажного здания медучреждения, где находится реанимация для больных COVID-19. На месте погибли 26-летняя врач Ольга Глива, а также трое пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.