Ким Чен Ын призвал к повышению боеготовности армии

Первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА) прошел в Пхеньяне с 24 по 27 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений, сообщает ТАСС.

"В настоящее время враждебные силы систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР, наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии. Мы должны приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений" , - сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на семинаре.

В мероприятии приняли участие военачальники и политические комиссары всех армейских подразделений. На нем обсуждались вопросы тактической и политической подготовки кадров для армии, а также повышение обороноспособности на фоне роста новых угроз.

Пхеньян традиционно осуждает совместные маневры ВС Южной Кореи и США, называя их репетицией вторжения в КНДР. В последние годы Сеул и Вашингтон отменили или сократили масштаб ряда учений из-за пандемии и для поддержки дипломатического процесса, направленного на вовлечение Пхеньяна в мирный диалог. В этом году совместные учения военных США и Южной Кореи запланированы на август.