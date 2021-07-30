Суд арестовал экс-директора зерновой корпорации Украины

Суд арестовал бывшего руководителя филиала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,758 млн гривен, сообщает Новое время.

По данным пресс-службы НАБУ срок действия меры пресечения до 27 сентября 2021 года. В случае внесения залога на подозреваемого будет положен ряд процессуальных обязанностей.

В ноябре-декабре 2019 года указанные лицо, находясь в должности директора филиала АО ГПЗКУ, реализовала зерно, которое находилось на балансе государственной корпорации, частному предприятию.

В ходе досудебного расследования было установлено, что отгрузка более 3000 тонн зерна состоялось без разрешения, а полученные в результате незаконных операций средства были присвоены должностным лицом.