NASA отложила запуск Starliner из-за инцидента с МКС

NASA приняло решение о переносе запланированного на пятницу тестового запуск корабля Starliner на МКС из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщает РИА Новости.

"NASA и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет (корабля Starliner)" , - заявило ведомство на своем сайте.

По информации NASA, решение о новой дате запуска пока не принято, но ранее в четверг сообщало, что новая возможность для старта появится не раньше 3-4 августа.