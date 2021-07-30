NASA отложила запуск Starliner на МКС из-за инцидента с модулем
NASA приняло решение о переносе запланированного на пятницу тестового запуск корабля Starliner на МКС из-за ситуации с российским модулем "Наука", сообщает РИА Новости.
"NASA и Boeing приняли решение отменить запланированную на пятницу попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет (корабля Starliner)", - заявило ведомство на своем сайте.
По информации NASA, решение о новой дате запуска пока не принято, но ранее в четверг сообщало, что новая возможность для старта появится не раньше 3-4 августа.
"Перенос (запуска) даст команде Международной космической станции время для продолжения работы по проверке вновь прибывшего модуля "Роскосмоса" "Наука" и гарантии того, что станция готова к прибытию Starliner", - говорится в заявлении NASA.