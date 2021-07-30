Под Одессой подростка унесло в открытое море

Вчера, 29 июля, на Черном море в районе города Белгород-Днестровский (акватория Днестровского лимана, Одесская область) едва не произошла очередная трагедия из-за пренебрежения правилами безопасного поведения на воде, сообщает Страна.ua.

Здесь, местный 15 летний подросток плавал неподалеку от берега на надувном матрасе, как внезапно его сильным течением начало уносить в открытое море. Это заметили отдыхающие на пляже и оперативно сообщили об инциденте спасателям.

Бойцы одесского регионального управления ГСЧС получили сообщение о ЧП в 16.23 и прибыли на место происшествия уже через четыре минуты. Наряд на резиновой лодке с мотором смог догнать подростка, которого к тому времени уже отнесло от берега на километр.

Мальчик был напуган, но в медицинской помощи не нуждался, как передает в сети пресс-служба областного управления ГСЧС. После этого инцидента спасатели еще раз напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности на открытой воде.