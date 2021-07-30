Убийство девочки на Харьковщине: cуд избрал меру пресечения подозреваемому

Волчанский райсуд Харьковской области поместил в приемник-распределитель 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве шестилетней девочки, сообщает Корреспондент.

"Суд удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде 30 дней в приемнике-распределителе" , - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Также сообщается, что труп девочки направили для проведения судебно-медицинской экспертизы, а досудебное расследование осуществляют следователи следственного отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 28 июня в поселке Старый Салтов под Харьковом нашли тело шестилетней Мирославы Третьяк, которая ранее пропала без вести. По подозрению в убийстве задержали 13-летнего местного жителя.

По словам родителей девочки, она ушла без спроса с соседским мальчиком и не вернулась домой. Ее тело со следами насильственной смерти и множественными ушибами нашли в заброшенном доме около полуночи в тот же день.

Открыто уголовное производство по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Известно, что тринадцатилетний подросток, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк в Старом Салтове на Харьковщине, ранее часто обижал детей и жестоко обращался с животными.