Курс валют НБУ на 30 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 30 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 29 июля, достиг уровня 26.89 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 22 коп до 31.92 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.67 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.54 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 26 коп до 29.60 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 8 коп до 6.97 за 1 польский злотый.