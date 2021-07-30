Курс валют НБУ на 30 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 30 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 29 июля, достиг уровня 26.89 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 22 коп до 31.92 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.67 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.54 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 26 коп до 29.60 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 8 коп до 6.97 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.886700
|EUR
|Евро
|31.923900
|RUB
|Рубль
|0.366960
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.535200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.597900
|PLN
|Польский злотый
|6.973400