Крупнейший производитель продуктов предупредил о росте цен

Крупнейший производитель продуктов питания компания Nestle предупредила о повышении цен на свои товары во второй половине 2021 года, сообщает Лента.Ру.

В первой половине года компания повысила цен﻿ы на 1,3 процента, во второй планируется увеличение примерно на два процента. Подорожание вызвано ростом цен на товары и транспортировку. Nestle может справиться с увеличением стоимости некоторых закупочных продуктов и не повышать цены на свои товары, например, на кофе. В случае подорожания перевозок компании нечего противопоставить, поэтому цены растут, рассказал исполнительный директор Марк Шнайдер.

Nestle производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание и другие товары. Наиболее известны торговые марки компании KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik и Nestea. На США приходится треть оборота компании.