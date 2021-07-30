Монастырский расширяет полномочия Нацполиции

Нацполиции будут переданы функции контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 29 июля, проинформировала пресс-служба МВД Украины.

"Мы договорились с руководством Министерства инфраструктуры, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, пройдет передача функций контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте к сфере компетенции Министерства внутренних дел, а именно к Национальной полиции" , - сказал он на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ в Киеве.

Глава МВД подчеркнул, что это будет касаться как и международных, так и внутренних перевозок, габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей. Также он заявил, что для реализации вышеупомянутых планов будет проведен аудит "Укртрансбезопасности", мест проведения габаритно-весового контроля и тому подобное.

"Во-вторых, состоится построение сети и планирование низкоскоростных высокоточных площадок автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм. По нашим совместным подсчетам, их необходимо около 100 ", - отметил он.

Монастырский рассказал, что МВД вскоре выступит с предложением установления или построения таких площадок местными громадами за собственные средства. А благодаря изменениям в Бюджетный кодекс, должно состояться справедливое распределение штрафов за нарушения на дорогах между государственным бюджетом, дорожным фондом, и фондом территориальных громад.