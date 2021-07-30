Комментатора Олимпиады уволили за расистскую шутку

Греческий журналист Димостенис Кармирис был уволен с государственного телеканала ERT после расистской шутки о спортсмене из Южной Кореи. Оскорбительный комментарий прозвучал во время обсуждения результатов турнира по настольному теннису, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание The Sun, Юн Ен Сик обыграл грека Панайотиса Гиониса в третьем раунде соревнования. Анализируя это противостояние, Кармирис пошутил о глазах азиатского спортсмена.

"Корейцы не играют в настольный теннис. У них узкие глаза, поэтому я не понимаю, как они могут видеть мячик, летающий из одной стороны в другую" , – сказал журналист, рассмеявшись в прямом эфире.

Димостенис Кармирис. Источник: whatsnew2day.com

Через несколько часов после этого в ERT выступили с заявлением о том, что Кармирис больше не является сотрудником телеканала.

"Расистским комментариям не место на телевидении" , – написали представители канала.

Отметим, что Юн Ен Сик дошел до четвертьфинала турнира, где уступил сопернику из Китая Фаню Чженьдуню. Последний попал в финал соревнований, и там поборется за "золото" с соотечественником Ма Лонгом.