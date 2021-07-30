Эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды в августе
Через несколько дней наступит последний месяц лета. При этом август очень богат на различные фрукты и ягоды. В этом месяце можно полакомится персиками, сливами, арбузами, яблоками, грушами, дынями и т.д, сообщает РБК-Украина.
Эксперты рассказали о самых полезных ягодах и фруктах в августе. Подробней читайте в материале ниже.
Украинцам советуют в августе обязательно есть арбузы, дыни и облепиху. Масло облепихи используется для лечения язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
В жаркую погоду хорошо утолит жажду арбуз, поскольку он содержит много железа. Дыня поможет восполнить недостаток витамина С и каротина в организме.
Кроме того, рекомендуется есть виноград. Также последний месяц лета порадует томатами, сладкими перцами и баклажанами. Медики рекомендуют добавить в свой рацион и молодой картофель, ведь он богат витамином С.
Автор: Роман Мирончук