Съемные квартиры резко подешевеют

В случае введения нового локдауна осенью цены на квартиры в Украине могут снизиться. Причем по всем сегментам жилья. Например, на первичном рынке может наблюдаться скрытое снижение цен под видом акций и специальных предложений, сообщает UBR.

"Размер скидок при 100-процентной оплате всей стоимости квартиры может перешагнуть отметку 15%. Наибольшие ценовые изменения могут произойти именно на первичном рынке, так как застройщики в большинстве своем зависят от продаж, большая часть средств от которых и направляется в стройку", – отметил гендиректор компании "Увекон" Владимир Шалаев.

В то же время обвал рынка вряд ли возможен, добавляет он. Никто из участников рынка в этом не заинтересован.

Как показывает прошлый год, возможен эффект сжатия пружины: при сокращении количества сделок цены будут оставаться стабильными.

"Вместе с тем я бы не предрекал рынку какой-то застой: жесткий карантин будет временным, именно этот факт удержит цены в привычных рамках" , – подчеркнул Шалаев.

Уже знают, чего ждать

В свою очередь президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита считает, что "первичку" осенние ограничения сильно не зацепят.

Скорее всего, говорит эксперт, при объявлении нового локдауна сработает, что называется "коллективный иммунитет". Ведь "граждане уже знают, чем чреваты различного рода ограничения".

Поэтому, считает он, уровень цен на жилье останется на прежнем уровне.

"Естественно, количество сделок сократиться на 30-35%, как это было, например, в апреле этого года, но эти сделки перейдут в разряд отложенного спроса и будут реализованы по окончанию локдауна", – подмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Шалаев же прогнозирует более серьезное сокращение количества сделок в случае ужесточения карантина – их число может упасть на 50-70%.

"Количество сделок будет прямо связано с существующими рисками вложений в рынок жилья. Очевидно, что риск несдачи объекта станет ключевым для инвестора, который нацелился вложить имеющиеся средства в первичный рынок" , – говорит гендиректор компании "Увекон".

Цены на вторичке будут держать

В случае жесткого осеннего локдауна продолжительностью свыше 1,5 месяца (на подобии локдауна весной 2020 года) рынок вторичной недвижимости может отреагировать незначительным снижением средних цен на жилье – в размере 5%.

Но в большинстве случаев продавцы будут держать цены, ожидая своего покупателя.

"Цены останутся на докарантинном уровне, а вот количество сделок может существенно сократиться: на 40-50%" , – прогнозирует Владимир Шалаев.

Ковидная аренда

Сегмент аренды жилья более чувствителен к разного рода социально-экономическим катаклизмам, отмечают эксперты.

"Случись локдаун в разгар сезона, это может повлечь временное снижение стоимости аренды, как минимум на 30-40%" , – говорит Юрий Пита.

Но опять-таки, добавляет он, опыт показывает, что цены, уже после окончания карантина и при возобновлении спроса, начнут постепенно расти.

К слову, за год, с мая 2020 по 2021 гг., рост цен на аренду квартир составил около 20%. Но ценовой "обвал" весной прошлого года составил более 30%.