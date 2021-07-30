В Париже авто въехало в террасу кафе: есть жертва

В Париже автомобиль на большой скорости въехал в террасу ресторана. Погибла женщина, которая была на террасе, еще шесть человек пострадали, сообщает Depo.ua.

Инцидент произошел в 17-м округе французской столицы. Водитель скрылся с места происшествия.

Отмечается, что один из раненых в результате вероятного теракта - в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция начала расследование по факту убийства и нанесения травм людям, однако о теракте в Париже пока речь не идет.

Свидетели рассказали, что было похоже, будто водитель потерял контроль над своим транспортным средством, и предполагают, что это несчастный случай. Они рассказали, что после столкновения с террасой автомобиль перевернулся. После этого водитель вылез из авто и скрылся. В транспортном средстве был еще один человек, его госпитализировали.