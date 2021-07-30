В Украину идет новый банк: отличия от ПриватБанка и monobank

На украинский рынок выходит казахстанский fintech-гигант Kaspi.kz. О его ключевых отличиях от ПриватБанка и Monobank, сообщает Сегодня.

1. Все сервисы в одном приложении (Super App)

В Kaspi.kz есть как кредиты, так и маркетплейс, и платежи. С помощью одного приложения клиент может заплатить за коммуналку, купить товар, переслать деньги с карты на карту и т. д. В то же время в Украине необходимо для этих целей устанавливать несколько приложений.

2. Количество пользователей

Несмотря на то, что в Казахстане живет 19 млн человек – в 2,5 раза меньше, чем в Украине, количество пользователей цифрового банкинга практически такое же.

Так, для сравнения:

Monobank – 3,9 млн клиентов;

Privat24 – 13 млн украинцев. Или каждый третий в стране;

Kaspi – 10,2 млн активных пользователей (второй квартал 2021).

3. Финансовые показатели

Оценка Monobank выросла более чем в три раза после IPO в 2020 году и составляет уже почти 22 млрд долларов, а вот финансовые показатели казахстанского fintech-проекта демонстрируют стремительный рост.

Так, во втором квартале чистая прибыль в годовом исчислении выросла на 94,5% до 240 млн долларов, а выручка – на 54% до 503 млн долларов.

В то же время чистая прибыль ПриватБанка в первом квартале 2021 составила 89 млн долларов.