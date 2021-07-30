В "Слуге народа" ответили, грозит ли Тарану отставка

Руслан Хомчак ушел с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Эксперты считают, что причиной стал конфликт с главой Министерства обороны Украины, сообщает РБК-Украина.

Вместе с тем, член комитета Верховной рады Ирина Верещук ("Слуга народа") сообщила, что вопрос отставки Тарана не стоит.

"Вопрос по Тарану на фракции СН не обсуждался. Насколько я знаю, вопрос о его увольнении не стоит" - сказала она.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также в комментарии изданию сообщил, что между министром обороны и уже бывшим главнокомандующим был непонятный характер отношений, по ряду вопросов между ними не было взаимопонимания.

Напомним, Руслан Хомчак покинул должность главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.

Его место занял генерал-майор Валерий Залужный. В 2018-2019 годах он был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ - первым заместителем командующего Объединенных сил.

Автор: Владислав Красинский