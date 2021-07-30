Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Украине

По прогнозам синоптиков, в Украине 30 июля днем в отдельных регионах ожидаются сильные грозы и шквалы ветра, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, погода в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях будет дождливой - грозы, в отдельных районах ожидается град и порывы ветра 15-20 м/с. Объявлено 1 уровень опасности - желтый.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в восточных, Сумской, Одесской, Николаевской, Тернопольской, Львовской, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму.