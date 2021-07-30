У Зеленского назвали задачи для нового руководства ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового командования украинской армии и ООС эффективной модернизации Вооруженных сил и сферы обороны в целом. О новых назначениях стало известно на этой неделе, сообщает РБК-Украина.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, государство не может буксовать, например в вопросах элементарного обеспечения военных, когда нужно решать стратегические задачи по трансформации армии и адаптации к тому, как эволюционируют силы и средства ведения войны.

"Президент рассчитывает на большую скорость принятия решений, системную коммуникацию между руководителями на всех уровнях, лучшее сочетание штабных и командирских качеств, лучшее стратегическое планирование развития Вооруженных сил. Чтобы каждый наш военный понимал перспективу для себя и для армии – как профессиональную, так и социальную" , – уточнил он.

Автор: Олег Черныш