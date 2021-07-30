Украинка рассказала о пожарах в Турции

Туристка Алеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции рассказала, что горные дороги в дыму, поэтому они закрыты. Кто не вылетает домой сегодня советуют оставаться в отелях, сообщает Громадське радіо.

"Пожар и дым мы заметили после обеда, казалось, что все быстро потушили. Но со временем все разгорелось вновь с другой стороны. Огонь охватил дорогу, по которой мы должны были ехать в аэропорт, сегодня у нас плановый вылет. В результате нас к Мармарису повезли на катере, а оттуда в аэропорт уже автобусом.