Украинка рассказала о пожарах в Турции
Туристка Алеся Павлинская, которая отдыхала на юго-западе Турции рассказала, что горные дороги в дыму, поэтому они закрыты. Кто не вылетает домой сегодня советуют оставаться в отелях, сообщает Громадське радіо.
"Пожар и дым мы заметили после обеда, казалось, что все быстро потушили. Но со временем все разгорелось вновь с другой стороны. Огонь охватил дорогу, по которой мы должны были ехать в аэропорт, сегодня у нас плановый вылет. В результате нас к Мармарису повезли на катере, а оттуда в аэропорт уже автобусом.
Другим туристам, слышала, гид объяснял, что у кого вылет не сегодня, а позже, то безопаснее оставаться в отеле, потому что в горах все дороги в дыму, поэтому они закрыты. Возможно, они так также хотят избежать паники, ведь всех сразу посадить на катера и вывезти невозможно", - рассказала Алеся Павлинская.