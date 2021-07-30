Нафтогаз подтвердил, что выплатил правлению премии авансом

В НАК "Нафтогаз Украины" утверждают, что заявление главы Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Бруно Лескуа о том, что Наблюдательный совет не принимал решения о выплате премий правлению за 2021 год авансом, является недостоверным.﻿ Об этом говорится в комментарии "Нафтогаза", сообщает Экономическая правда.

В выписке из соответствующего решения Наблюдательного Совета говорится, что правлению назначили вознаграждение и предоставили условия банковской гарантии в качестве механизма обеспечения обязательств по выплатам.

Сообщалось, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года, определил их размер премий за год в размере 126 млн грн и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.