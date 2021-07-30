Финансовый гороскоп на август 2021

Август обещает быть благоприятным месяцем для денежных операций и работы. Астрологи рассказали, в чем и как будет везти разным Знакам Зодиака в конце лета, сообщает Слова и Фразы.

Чтобы финансовая сфера была в порядке, нужно следить за соответствующим гороскопом.

Овен

Пассивный источник удачи не помешает, потому что удача будет крайне неуловимой и непредсказуемой — по крайней мере, в первой половине августа. Это значит, что пришло время действовать, но с осторожностью. Важно правильно выбирать окружение, помощников, партнеров и быть предельно внимательными при заключении сделок. Астрологи рекомендуют доводить любые дела до конца, чтобы поддерживать таким образом свою репутацию на работе и в бизнесе.

Телец

У Тельцов в последнее время могли отмечаться различные финансовые и рабочие неурядицы, но не стоит все сваливать на звезды. У неприятностей и неудач, в частности у финансовых, есть энергетические причины, поэтому нужно искать их не в случайностях и поведении звезд и планет. В июле их влияние на Тельцов станет очень благотворным. Фактически, Тельцов можно назвать теми, кто будет получать больше всего помощи от Вселенной. Это прекрасное время для начала новых дел и проектов, для шопинга и дорогостоящих приобретений, внеплановых трат.

Близнецы

Начать август Близнецам стоит с чистки информационного поля: важно избавиться от ненужных файлов, контактов, спама. Это поможет успокоить информационные потоки, которые были взбудоражены негативным Меркурием. В общении с людьми Близнецам понадобится максимум тактичности, особенно с теми, с кем они вынуждены взаимодействовать в сфере финансов. Не нужно сейчас наживать врагов, потому что любая война обходится в копеечку или требует огромных затрат времени и нервов. Поговорка «время — деньги» в конце лета будет весьма актуальна.

Интересно: Кто из знаков Зодиака в августе может встретить большую любовь﻿?

Рак

Раков сложно назвать баловнями судьбы в августе, особенно в сфере финансов, но это не значит, что благоприятных изменений не будет. Нужно верить в чудо, чтобы оно произошло. Деньги можно тратить, но осторожно. На работе к Ракам могут прийти гениальные мысли, так что их лучше записывать. Астрологи рекомендуют воздержаться от критики в адрес коллег и партнеров. Любые недочеты и проблемы нужно искать в первую очередь в себе самих.

Лев

Львы относятся к списку самых удачливых в финансовом плане людей в августе. Они могут получить много денег от привычных сделок и от обычной работы. Важно лишь вовремя решать проблемы и поставленные задачи. Нужно внимательнее следить за качеством приобретаемых товаров. Также эксперты советуют в августе поддерживать чистоту дома. Это поможет сохранять чистоту мыслей и продуктивность.

Дева

У Дев удача в финансовой сфере будет то приходить, то уходить, причем звезды и планеты сейчас в таком положении, что сказать точно, когда она будет рядом, почти невозможно. В августе Девы могут отправляться в дальние поездки, заниматься поискать новой работы, привлечением новых клиентов. Важно лишь никого не обманывать и всегда быть на высоте в плане внешности. Так получится произвести наилучшее первое впечатление.

Весы

Весы будут весьма удачливыми людьми в финансовом плане, но им будет постоянно недоставать усидчивости. В августе они то и дело будут отвлекаться на разнообразные мелочи. От количества и качества выполненной работы напрямую будут зависеть заработки. Сейчас важно помнить, что август кормит весь год. Как этот месяц Весы проживут, так и пройдет весь оставшийся год. Не стоит лениться и откладывать дела на потом.

Скорпион

Скорпионам астрологи категорически не рекомендуют тратить деньги на то, что не входило в планы и не является первой необходимостью. Они уберегут Скорпионов от ошибок, о которых те могут пожалеть в будущем. В финансовой сфере не стоит переоценивать свои возможности. В августе нужно быть расчетливыми и забыть про риски. Эксперты советуют просто хорошо делать свою работу и не лезть на рожон. Нужно быть внимательными и осмотрительными.

Стрелец

Эти расторопные люди будут успевать все и везде. Так Стрельцы смогут разбогатеть, кардинально изменив свою жизнь. Чтобы избежать разочарования в недавно начатых делах, астрологи советуют не ждать хороших результатов, а просто действовать. В конце лета ничего не будет происходить просто так. Враги будут умело расставлять свои сети, но если Стрельцы станут слушать интуицию, то смогут рассмотреть подвох заранее.

Козерог

Наибольшее количество денег удастся заработать тем Козерогам, которые заняты в интеллектуальной и научной сфере. Чтобы как можно быстрее реализовывать свои планы и быстрее находить решения поставленных задач. Также Козерогам нужно прислушиваться к советам близких и коллег. Еще астрологи советуют помнить, что всех денег не заработать. Жадность до добра в августе не доведет. Очень важно, чтобы Козерогами двигала умеренность.

Водолей

Водолеи станут одними из самых удачливых людей в сфере финансов. Астрологи советуют им внимательно следить за реакцией людей на свои действия. Любое негодование или агрессия укажет на то, что стоит сменить подход. Мудрость и уступчивость сыграют на руку Водолеям. Это поможет им уже в этом месяце создать наилучшие условия для заработка. Погружение внутрь себя поможет Водолеям взглянуть на свой бизнес и работу под новым углом.

Рыбы

Рыбы не относятся к Знакам Зодиака, которым легко достаются деньги, но в августе ситуация изменится к лучшему. У Рыб будет возможность увеличить доходы без существенного повышения производительности. Самое главное — не лениться и не воспринимать все слишком близко к сердцу: критику, негатив, проблемы. В финансовой сфере нужно позволить событиям двигаться в том направлении, в котором хочет судьба. Звезды и планеты дадут Рыбам свою защиту в виде удачи, повышенной выносливости и обостренной интуиции.