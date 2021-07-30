В Китае источником распространения COVID-19 стали рабочие аэропорта

Власти восточной китайской провинции Цзянсу установили, что источником распространения коронавируса внутри провинции стали рабочие аэропорта административного центра провинции города Нанкина, которые убирали лайнеры после зарубежных рейсов, сообщает Зеркало недели.

Распространение инфекции в Цзянсу зафиксировано в июле, ранее случаи заражения внутри страны отмечались в городе Жуйли южной провинции Юньнань на границе с Мьянмой.

В четверг в Китае было выявлено 64 инфицированных COVID-19, из них 21 - внутри страны: 18 - в Цзянсу, два - в провинции Хунань и один - в Пекине, смертельных случаев нет. Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировано 92 тыс. 875 случаев заражения, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек.