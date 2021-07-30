Подготовка к обострению: Зеленский поменял армейское командование

Президент Владимир Зеленский торжественно подписал закон "Об основах национального сопротивления" и изменения в закон "О численности Вооруженных сил Украины", сообщает Depo.ua.

Это два фундаментальных закона, которые наконец запускают в Украине развитие системы территориальной обороны. Первый, собственно, узаконивает и регламентирует эту тероборону, а второй отводит под нее место в составе Вооруженных сил Украины.

Вместе с этим президент запустил тотальное обновление оборонного сектора: 27 июля сменил главнокомандующего (высшая военная должность в государстве), а 28-го — начальника Генштаба и командующего ООС.

На все три должности неожиданно (как для кадровой политики Зеленского) были назначены боевые генералы, участники боевых действий на Донбассе. Также говорят, что не за горами смена министра обороны, которого на прошлой неделе лишили ключевых заместителей. И это на фоне множества других кадровых перестановок в силовом блоке.

С одной стороны, все это выглядит как попытка подтянуть собственные рейтинги — боевых генералов все любят, поэтому такие назначения априори не могли восприниматься негативно.

А с другой стороны, не исключено, что Зеленский руководствовался не погоней за симпатиями избирателей, а военно-политической необходимостью. Ведь многие факторы указывают, что ближе к осени на Донбассе может начаться новое обострение. Или же не только на Донбассе. И именно к этому нынешними назначениями президент и готовится

Донбасс

Наблюдая за сводками штаба операции Объединенных сил, нельзя не заметить, что в последнее время ситуация на линии разграничения существенно обострилась. Российские наемники позволяют себе игнорировать не только установленный год назад режим прекращения огня, но и Минские договоренности в целом, обстреливая украинские позиции из запрещенного оружия — ствольной артиллерии, вооружения бронетехники и крупнокалиберных минометов.

Ситуация осложняется тем, что россияне завезли на Донбасс усовершенствованные версии своих разведывательных беспилотников "Орлан-10", которые могут следить за украинскими военными с большей высоты, будучи недосягаемыми для традиционных средств противодействия дронам.

Кроме того, Россия продолжает стягивать на Донбасс новую военную технику, в частности танки. Так, наблюдатели ОБСЕ в отчете от 6 июля сообщили о зафиксированной беспилотником на оккупированной территории Луганской области боевой технике оккупантов, а именно 71 танке, 127 бронированных машинах, девяти самоходных гаубицах, 18 буксируемых гаубицах. В то же время на оккупированной территории Донецкой области беспилотник ОБСЕ зафиксировал восемь танков; 29 боевых машин пехоты (БМП) и одну самоходную гаубицу.

А тем временем в Украине на носу 30-й День Независимости, празднование которого должно стать значительным имиджевым событием для нынешней украинской власти. Испортить такой праздник очередным обострением на фронте или введением новых войск, как это было в 2014-м, россиянам было бы за счастье.

Крым

Угроза из Крыма также никуда не исчезла. Более того — она будет существовать все время, пока Крым будет под российской оккупацией. Ведь Россия не скрывает, что превращает полуостров в сплошную военную базу, стягивая туда гораздо большее количество войск, чем это нужно для обороны.

Да и давно не секрет, что Крым без днепровской воды обречен на высыхание. Собственно, что и происходит в последние годы. В 2021 году ситуация приобрела признаки гуманитарной катастрофы — высохли почти все озера на полуострове. Аномальные ливни в июле несколько улучшили ситуацию, но все понимают, что ненадолго.

Как известно, до российской оккупации пресная вода в Крым подавалась из Днепра через Северо-Крымский канал по территории Херсонской области. Однако в марте 2014 года Украина подачу воды перекрыла. Для этого на 91-м километре канала возвели дамбу, которая позволяет оставить Херсонскую область с водой, но препятствует ее поступлению в оккупированный Крым.

Именно эта дамба и выступает сейчас единым техническим препятствием для подачи днепровской воды на полуостров, потому что дальше вода идет самотеком. Поэтому, разрушив эту дамбу и препятствуя Украине ее восстанавливать, Россия на некоторое время сможет пустить воду в Крым.

И такая задача выглядит вполне реальной хотя бы для того, чтобы попробовать. Удастся это Путину или нет — отдельный вопрос.

Видимо, понимает это и верховный главнокомандующий, поэтому украинские военные регулярно тренируются отражать вражеское нападение на побережье Херсонской области, которая граничит с оккупированным Крымом.

Также не стоит забывать об инициированной Зеленским "Крымской платформе", которая хоть и не принесет практической пользы в вопросе возвращения Крыма, однако держит и будет держать этот вопрос на повестке дня отечественных и мировых СМИ, что очень не нравится Кремлю.

Беларусь

Граничащая с нами на севере Беларусь продолжает углублять связи с Россией, создавая для Украины потенциальные проблемы, ведь протяженность границы со страной составляет 1 084 километра.

То есть если раньше кратчайшее расстояние от российской границы до столицы Украины составляло 230 км, которые можно преодолеть за 4-5 часа, то после того как россияне возьмут под контроль украинско-белорусскую границу, это расстояние сократится до 150 км, которые можно будет преодолеть за 2,5-3 часа.

А сейчас ситуация осложняется для нас тем, что через шесть недель на территории Беларуси начнутся совместные военные учения "Запад-2021" с участием российской армии, которые проходят раз в четыре года.

Консалтинговая фирма Rochan Consulting, отслеживающая в своем блоге подготовку к учениям "Запад-2021", утверждает:

"Мы видим введение в Беларусь лучших российских воинских формирований, имеющих лучшее оборудование, что само по себе значительно. Но это только начало".

Скептики могут вспомнить последние такие учения, "Запад-2017", вокруг которых также наводили страх, однако все обошлось — россияне мирно покинули белорусскую территорию. Но надо понимать, что с тех пор существенно изменилась политическая ситуация в Беларуси.

Если в 2017 году Лукашенко чувствовал себя достаточно уверенно на внутренней арене и не хотел терять фактический суверенитет, прогибаясь перед Путиным (что непременно случилось бы, если бы российские войска контролировали страну), то сейчас его власть висит на волоске и он готов обменять часть этого суверенитета на российскую поддержку.

Об этой готовности говорит хотя бы официальное письмо представителя де-факто белорусской власти, где предлагается руководству России создать совместные разведывательные посты на западных границах Беларуси, среди которых, как известно, и граница с Украиной.

Все эти факторы прямо или косвенно намекают на возможное военное обострение, которое может произойти в любой точке от Беларуси до Крыма, а то и отовсюду одновременно. Понятно, что любая потенциальная угроза может как реализоваться, так и не реализоваться. Но игнорировать подобную опасность не может себе позволить власть ни одного государства, поэтому авральное укрепления кадровой составляющей обороноспособности Украины выглядит не так уж и странно.

Руслан Рудомский