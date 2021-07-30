Усик был близок к завершению боксерской карьеры

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) признался, что был близок к тому, чтобы закончить боксерскую карьеру после неудачи на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. По словам нашего соотечественника, остаться в этом виде спорта его убедил покойный отец, сообщает Обозреватель.

Тогда Усик-старший сказал сыну, чтобы тот не сдавался после поражений, поскольку только так можно добиться желаемого результата. Напомним, что на ОИ-2008 украинский боксер уступил итальянцу Клементе Руссо, который завоевал "серебро" по итогам соревнований.

"Я вообще после 2008 года, после пекинской Олимпиады хотел уйти из бокса и на некоторое время из него ушел. Но, царство небесное моему отцу, очень хорошо помню, как он мне сказал: "Санечка, если ты будешь сдаваться сейчас, то ты в жизни никогда не добьешься результата. Давай соберись, иди паши и езжай на следующую Олимпиаду и завоюй там золото". Нужно пахать, нужно трудиться. Да, будет тяжело. Отдохните – но тогда вы не будете первыми" , – цитирует слова нашего соотечественника издание XSPORT﻿.

Напомним, что уже на следующих летних Играх Усик стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 кг. В решающем поединке он взял реванш у Руссо со счетом 14:11.