Ученые сообщили, что штамм "Дельта" заразен, как ветрянка

Вариант коронавируса "Дельта" гораздо более заразен – он с большей вероятностью преодолеет защиту от вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса, сообщает Украинская правда.

Доктор Рошель П. Валенски, директор агентства признала, что вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта Дельта несут в носу и горле столько же вируса, сколько невакцинированные люди, и могут с такой же легкостью распространять его, хотя и реже.

Доктор Валенски назвала передачу от вакцинированных людей редким явлением, но другие ученые предположили, что это может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.

Вариант Delta передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу, и, согласно документу, он так же заразен, как ветряная оспа.