Саудовская Аравия назвала дату открытия границ для привитых туристов

Власти Саудовской Аравии разрешат посещать страну по туристическим визам с 1 августа тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает УНИАН.

Для этого нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса одним из четырех одобренных в стране препаратов: Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.

"С 1 августа снимается ограничение на въезд в королевство для обладателей туристических виз, которые прошли вакцинацию. Им не нужно будет проходить обязательный карантин", - говорится в сообщении Минтуризма Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия выдавала туристические визы с сентября 2019 года по март 2020 года. За этот период визы получили 400 тыс. человек. Власти прекратили их выдачу из-за пандемии коронавируса.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в августе запускает ряд рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова.

В частности, авиакомпания будет летать в Саудовскую Аравию по такому расписанию: