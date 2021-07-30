Саудовская Аравия назвала дату открытия границ для привитых туристов
Власти Саудовской Аравии разрешат посещать страну по туристическим визам с 1 августа тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает УНИАН.
Для этого нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса одним из четырех одобренных в стране препаратов: Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.
"С 1 августа снимается ограничение на въезд в королевство для обладателей туристических виз, которые прошли вакцинацию. Им не нужно будет проходить обязательный карантин", - говорится в сообщении Минтуризма Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия выдавала туристические визы с сентября 2019 года по март 2020 года. За этот период визы получили 400 тыс. человек. Власти прекратили их выдачу из-за пандемии коронавируса.
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в августе запускает ряд рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова.
В частности, авиакомпания будет летать в Саудовскую Аравию по такому расписанию:
- "Киев — Даммам — Киев" с 3 августа, рейсы каждый вторник.
- "Киев — Джидда — Киев" с 8 августа, рейсы по четвергам и воскресеньям.
- "Киев — Эр-Рияд — Киев" с 4 августа, рейсы в Эр-Рияд каждую среду и субботу, рейсы в Киев каждый четверг и воскресенье.
- "Львов — Даммам — Львов" с 5 августа, рейсы в Даммам по четвергам, рейсы во Львов по пятницам.