Цена на газ в Европе покорила новую планку

Спотовая цена газа в Европе за сутки прибавила 4% и вышла на уровень $505 за тысячу кубометров (цена газа с поставкой в пятницу на главном хабе Европы – TTF в Нидерландах), сообщает Интерфакс.

Цены на газ в Европе чутко реагируют на ралли цен на СПГ в Азии. Ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM достиг в четверг $544 после $539 днём ранее, и это обещает рынкам новый импульс для роста. Самый дорогой контракт будущей зимы - на февраль 2022 года стоит уже $613. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступление регазифицированного сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 года снижается на 23% по отношению к июлю 2020 года и на 30% по отношению к июлю докризисного 2019 года. Падение поставок по отношению к предыдущему месяцу, к июню 2021 года, составляет также заметные 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС - средний уровень за последние 7 дней уже на 19% ниже, чем за первую неделю месяца.

Напомним, чуть больше года назад - в мае 2020 года - во время дна падения спроса из-за коронавирусных локдаунов цена на TTF опускалась до исторического минимума в 3 евро за тысячу кВт.ч, или $34 за тысячу кубов. В конце августа прошлого года она преодолела планку в $100 за тысячу кубов (по оценкам, это цена безубыточности поставок российского газа в Европу), а в декабре вышла за $200. Штурм отметки в $300 состоялся в мае 2021 года, в конце июня цена перевалила за $400 за тысячу куб. м.

Достигнутый сейчас показатель является максимальным за последние 3,5 года - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (The Beast from The East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.