Украинские самолеты отправились в Турцию для тушения лесных пожаров

Два пожарных самолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Ан-32П вылетают в Турцию для оказания помощи в тушении очагов лесных пожаров, которые возникли 28 июля в провинции Анталия и распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов", - говорится в сообщении ГСЧС.

В нем отмечается, что для помощи турецким пожарным, согласно подписанному в феврале 2020 года Меморандуму о взаимопонимании между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Президенцией по управлению на случай чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Турецкой Республики (AFAD) о сотрудничестве в области предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения.

"Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии", - подчеркивают в ГСЧС.

Там добавляют, что всего к тушению пожаров, которое осложняется сильным ветром и жаркой погодой, состоянием на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.