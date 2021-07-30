Сгорела бытовая техника из-за перепадов напряжения: куда обращаться

Как действовать, если через перепады напряжения погорела бытовая техника, ответили в Центре по предоставлению правовой помощи, сообщает ЛигаБизнес.

Прежде всего, нужно обратиться к поставщику электроэнергии, который по договору с потребителем отвечает за предоставление качественной услуги по поставке электрической энергии, с соответствующим письменным заявлением и описанием случившейся ситуации и перечнем бытовой техники, которая вышла из строя. После чего, в течение трех дней для города и семь дней для села, должна быть создана комиссия и выехать в местожительство заявителя, для того, чтобы провести обследование и сложить соответствующий акт. Во время обследования помещения комиссией и при составлении акта о нарушении, стоит настаивать на указании причины того, что техника сгорела в результате перенапряжения.

Если инспекторы отказываются в акте указать это, можно написать: "От подписи отказался", но акт должны подписать не менее двух свидетелей в том числе и из числа соседей с указанием адреса проживания, ФИО, подписи, паспортных данных. Один экземпляр акта нужно оставить заявителю и хранить. Дальше, в течение десяти дней от даты составления акта, комиссия на основании определяет, кто ответственен за аварийную ситуацию. Если вина энергопоставщика, то он обязан возместить убытки потребителю. Иначе потребитель получает обоснованный отказ. Если во время составления акта у заявителя есть сомнения относительно его достоверности и полноты, могут присутствовать не только инспекторы, но и третья сторона, в частности юрист.

В случае получения отказа, после проведения проверки необходимо обратиться в сервисный центр, в зависимости от вида бытовой техники, для получения акта технического обследования, где причиной выхода из строя бытовой техники указаны именно перепады напряжения, а также квитанция об оплаченной стоимости ремонтных работ или заключения о невозможности и нецелесообразности ремонта.

После чего, на адрес поставщика электроэнергии нужно направить акт-претензию о добровольной компенсации стоимости поврежденной бытовой техники. В которой необходимо указать дату и время, когда случилось данное событие, также указать поврежденные бытовые приборы, стоимость ремонта или стоимость техники, которую согласно заключения сервисного центра, невозможно отремонтировать.

К акту - претензии необходимо приложить копии следующих документов:

копию договора поставки электроэнергии;

акты о ремонте и заключения сервисных центров со стоимостью техники;

при наличии, если сохранились подтверждающие документы о приобретении данной техники и ее стоимости, это могут быть чеки, квитанции договоры кредитования и тому подобное;

последние квитанции об оплате за электроснабжение, которые подтверждают отсутствие задолженности по договору поставки электроэнергии.



Данную претензию можно направить по почте рекомендованным письмом с описанием вложения, сохраняя корешок о получении, или лично обратиться к поставщику, настаивая поставить на копии претензии отметку о получении документа, входном номере, дате и подписи. В соответствии со статьей 20 Закона "Об обращении граждан" данное обращение должно быть рассмотрено в срок не больше одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного изучения, - безотлагательно, но не позже пятнадцати дней со дня их получения. Если в месячный срок решить нарушенные в обращении вопросы невозможно, руководитель соответствующего органа, предприятия, учреждения, организации или его заместитель устанавливают необходимый срок для его рассмотрения, о чем уведомляют лицо, подавшее обращение. При этом общий срок решения вопросов, нарушенных в обращении, не может превышать сорока пяти дней.

Если в течение указанного периода, ответ не поступил или поступил с отказом о компенсации стоимости поврежденной бытовой техники, данный спор стоит решать в судебном порядке.

Следует указать, если решать данный спор в судебном порядке необходимо провести судебный - товароведческую экспертизу поврежденной техники.

Такую экспертизу можно провести как до подготовки искового заявления в суд, и после, заявив ходатайство в подготовительном судебном заседании о необходимости проведения данной экспертизы, за которую придется заплатить истцу.