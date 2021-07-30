В НБУ объяснили, зачем им седьмой заместитель главы
Новый, уже седьмой, заместитель главы НБУ будет курировать блок небанковского финансового сектора, что позволит сфокусироваться на обеспечении дальнейшего динамичного и эффективного развития таких рынков, сообщает Новое время.
"С 1 июля 2020 Нацбанк принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг (основываясь на положениях закона о СПЛИТ). Под надзор центробанка перешли около двух тысяч учреждений: страховщики, страховые посредники, лизингодатели, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и бюро кредитных историй", - ответили в пресс-службе НБУ на запрос НВ.
Отмечается, что для дальнейшего развития соответствующих функций центробанка, направленных на развитие рынка небанковских финансовых услуг, Национальным банком было поддержано предложение об изменении в закон Украины О НБУ, которое предусматривает увеличение количества членов правления до семи человек.
В НБУ также добавили, что
"принимая решение о возможности поддержки указанного изменения в закон Украины О НБУ, центробанк учитывал опыт стран-членов ЕС, для повышения эффективности соответствующих функций регулятора обычно возлагают вопрос регулирования и надзора за небанковским финансовым сектором на отдельного куратора (на уровне заместителя руководителя учреждения)".