В НБУ объяснили, зачем им седьмой заместитель главы

Новый, уже седьмой, заместитель главы НБУ будет курировать блок небанковского финансового сектора, что позволит сфокусироваться на обеспечении дальнейшего динамичного и эффективного развития таких рынков, сообщает Новое время.

"С 1 июля 2020 Нацбанк принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг (основываясь на положениях закона о СПЛИТ). Под надзор центробанка перешли около двух тысяч учреждений: страховщики, страховые посредники, лизингодатели, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и бюро кредитных историй" , - ответили в пресс-службе НБУ на запрос НВ.

Отмечается, что для дальнейшего развития соответствующих функций центробанка, направленных на развитие рынка небанковских финансовых услуг, Национальным банком было поддержано предложение об изменении в закон Украины О НБУ, которое предусматривает увеличение количества членов правления до семи человек.