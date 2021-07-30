Авиакомпания МАУ запустит сезонные рейсы из Киева

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) с 8 августа запускает сезонные рейсы Киев — Ницца (Франция) – Киев, сообщает УНИАН.

Запуск маршрута стал возможным благодаря смягчению эпидемиологических требований со стороны Франции.

Рейсы в Ниццу будут выполняться каждый вторник и воскресенье по следующему расписанию: Киев (КВР) - Ницца (NCЕ): вылет в 09:30 (по местному времени) – прилет в 11:35 (по местному времени);

Ницца (NCЕ) - Киев (КВР): вылет в 12:35 (по местному времени) – прилет в 16:30 (по местному времени).

Отмечается, жители французского Лазурного берега получат возможность не только прямого авиасообщения к туристическим жемчужинам Киевской области, но и смогут воспользоваться рядом удобных стыковок, а именно - через Киев с Ереваном (Армения), Тбилиси (Грузия), Стамбулом (Турция), Каиром (Египет), Баку (Азербайджан), Дубай (ОАЭ), Кишиневом (Молдова), Тель-Авивом (Израиль), а также рядом туристических и бизнес-регионов Украины.

Рейсы в Ниццу будут выполняться до 29 сентября.