Audi расширяет семейство кроссоверов Q4 e-tron

Весной нынешнего года у rомпании Audi появились два новых компактных кроссовера на электротяге – Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron. Эти летом в семействе к уже имеющимся пяти модификациям добавятся еще две – моноприводный Q4 Sportback 40 e-tron и полноприводная версия Q4 45 e-tron Quattro, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Заднеприводная Audi Q4 Sportback 40 e-tron будет самой экономичная и "дальнобойной" модификацией в гамме. Полностью заряженной батареи емкостью 77 кВтч должно хватить на 534 км по циклу WLTP. По сравнению с родственным SUV купеобразный силуэт кузова позволил увеличить пробег на 14 км. В движение автомобиль приводит 204-сильный электромотор на задней оси. За новинку в Германии просят от 49500 евро.

Audi Q4 Sportback 40 e-tron. Источник: Audi

Второй новичок – полноприводный кроссовер Audi Q4 45 e-tron quattro. От топовой модификации с индексом "50" он отличается иным передним электромотором, мощность которого уменьшили. В результате суммарная мощность двух электродвигателей достигает 265 л.с. (-34 л.с.). Появление такой версии обусловлено желанием производителя расширить ассортимент за счет более доступных модификаций. Стоимость новинки стартует с 50900 евро.