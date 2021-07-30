Электромобилям Audi оставят один из символов бензиновых авто

Компания Audi приняла довольно радикальное решение с философской точки зрения – немецкий производитель заявил, что при переходе на электромобили не откажется от классической решетки радиатора. Об этом пишет издание motortrend.com, сообщает АвтоПортал.

Позиция Ауди и впрямь достойна уважения. И в некоторой степени удивляет. Дело в том, что концерн Volkswagen, в который собственно входит «четырехкольцовый» бренд, своей главной задачей ставит именно электрификацию транспорта и полностью покончить с топливными машинами (сама марка Фольксваген намерена отказаться от бензиновых и дизельных авто к 2035 году, а вся группа – к 2050-м). При этом логично предположить, что при таких раскладах решетка радиатора рассматривается как как на рудимент, один из главных символов «грязных» машин (электромобилям она попросту не нужна, так как такой вид транспорта не нуждается в воздушном охлаждении), поэтому от нее нужно избавляться. Впрочем, бренд Volkswagen уже пошел по такому пути – достаточно лишь посмотреть на его электромобили нового поколения вроде хетбчэка ID.3 и кроссовера ID.4.

Вместе с тем Audi намерена использовать решетку радиатора и дальше – как элемент внешнего вида. Не исключено, что марка попытается сохранить ее в существующем виде – а-ля крупная трапеция –, лишь немного изменив рисунок, чтобы соответствовать плавным линиям «электричек».

Напомним, согласно плану марки, до конца десятилетия в ее портфеле должно быть не меньше 20 электромобилей. Пять из них уже готовы: это кроссоверы e-tron, e-tron Sportback, Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback, а также лифтбэк e-tron GT. Среди будущих моделей значится, к примеру, седан A6 e-tron (на фото), он должен дебютировать в 2023 году.