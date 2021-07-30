Новая почта усилит меры безопасности после взрывов в почтоматах
Официальное руководство Новой почты заявило об усилении мер безопасности после взрывов в почтоматах, которые произошли 29 июля в Киеве и Одессе.
Об этом сообщается в пресс-службе компании.
В компании отмечают, что следственные действия по данным происшествиям продолжаются, однако взрывы послужили тревожным сигналом. Поэтому Новая почта приняла решение об усилении мер безопасности.
"Для нас это событие - тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для Новой почты. Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности", - сказано в официальном комментарии Новой почты.
Из-за взрывов в почтоматах Новая почта решила ввести новые правила:
- Сделать практику, которую мы использовали на двух сортировочных станциях в Киеве и Львове, а именно - раписканы, рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов - общепринятой. То есть установить их на всех наших терминалах и депо.
- Начать сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов.
- Внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.