Новая почта усилит меры безопасности после взрывов в почтоматах

Официальное руководство Новой почты заявило об усилении мер безопасности после взрывов в почтоматах, которые произошли 29 июля в Киеве и Одессе.

Об этом сообщается в пресс-службе﻿ компании.

В компании отмечают, что следственные действия по данным происшествиям продолжаются, однако взрывы послужили тревожным сигналом. Поэтому Новая почта приняла решение об усилении мер безопасности.

"Для нас это событие - тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для Новой почты. Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности", - сказано в официальном комментарии Новой почты.

Из-за взрывов в почтоматах Новая почта решила ввести новые правила: