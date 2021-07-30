В 17 штатах США источником распространения COVID-19 стал детский лагерь

В 17 американских штатах детский христианский лагерь стал источником распространения коронавирусной инфекции, сообщает Буквы.

В частности, 75 случаев заражения зафиксировали в 17 штатах. Все пациенты были в детском христианском лагере в Северной Каролине.

Речь идет о лагере The Wilds в округе Трансильвания (Северная Каролина) с 28 июня по 17 июля. Кроме детей, в лагере отдыхали также взрослые американцы и семейные пары.

Новую смену в лагере решили отменить из-за того, что у посетителей, которые вернулись домой после отдыха, диагностировали заражение коронавируса COVID-19.

Теперь лагерь работает со значительными карантинными ограничениями. В лагере одновременно могут быть немного посетителей, а те, кто приезжают - должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Представитель лагеря сообщил, что всех работников тестировали - никто за время любых из изменений не болел коронавирусом.