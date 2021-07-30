Карантин в Украине будет продлен – Минздрав

Карантин, который пока действует в Украине до 31 августа, будет продлен. Такие прогнозы дал главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает ТСН.

А вот на сколько времени еще продержат ограничения — в Минздраве, как и во всем мире, пока гадать не берутся. Между тем, столичная власть готовится даже уже к возможному локдауну из-за распространения штамма "Дельта". И уже разрабатывает новые пропуска в общественный транспорт. Теперь вместо бумажных, они будут электронные, чтобы избежать подделок.

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, подтверждает и главный санитарный врач. Так как, если неделю назад в Минздраве фиксировали по три сотни новых случаев, за минувшие сутки цифра заболевших возросла почти до тысячи.