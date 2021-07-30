Средняя зарплата рекордно выросла: насколько реальны данные

Средняя зарплата в Украине поставила рекорд, превысив $500 в месяц, сообщает Деловая столица.

Но оптимизма у украинцев не прибавилось. В чем подвох? И не слишком ли радужная эта статистика?

Кто сколько зарабатывает

Средняя номинальная заработная плата в Украине в июне по сравнению с июнем прошлого года выросла на 23,6% — до 14313 грн в месяц, и это в 2,4 раза больше, чем минимальная зарплата в 6 тыс. грн, сообщила Государственная служба статистики.

Реальная же зарплата, которая учитывает повышение потребительских цен, за год увеличилась на 12,9%.

Примечательно, что в пересчете на текущий курс гривны к доллару, средняя зарплата в Украине уже превысила отметку в $500 в месяц, а это — уже исторический рекорд.

Самая высокая средняя зарплата в Украине по состоянию на июнь была в сфере информации и телекоммуникаций — 26 197 грн (что на 83% выше среднего уровня по экономике), в финансовой и страховой деятельности — 22 691 грн (выше на 58,5%), в государственном управлении и обороне, обязательном социальном страховании — 19 868 грн (выше на 38,8%).

В промышленности средняя зарплата в июне составила 14 710 грн и это всего лишь на 2,8% выше, чем в среднем по экономике. В этом секторе наивысшие зарплаты были в фармацевтике — 23 268 грн, в сфере поставки электроэнергии и газа — 18 813 грн, в добывающей промышленности — 18 760 грн.

В разрезе регионов самая высокая средняя зарплата традиционно в Киеве — 20 455 грн. За столицей с отрывом в списке Донецкая область — 14 988 грн и Киевская область — 14 679 грн. А самые низкие средние показатели заработка — в Кировоградской (11 497 грн), Херсонской (12 110 грн) и Волынской (12 126 грн).

Однако одновременно с ростом зарплат увеличивались и долги по их выплате — на 1 июля этого года они составили 3592,6 млн. грн, что почни на 38% больше, чем было в 1 июля прошлого года. Впрочем, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, не считает этот рост существенным — годовой фонд оплаты труда в Украине составляет около 2 трлн грн, и на фоне этой цифры сумма задолженности составляет всего лишь 0,2%.

Смотря как считать

Но можно ли доверять Госстату? Методология подсчета средней зарплаты учитывает только предприятия, в которых работает 10 человек и более (и то не все), таким образом реально статистика охватывает порядка 7 млн работников, что меньше половины занятых и около 30% рабочей силы. Однако мы все-таки можем ориентироваться на данные Госстата хотя бы потому, что он не менял способ подсчета, а значит можно следить за динамикой средней зарплаты. При этом сразу нужно сделать несколько оговорок.

Во-первых, как отметил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, методология не учитывает зарплаты в малом бизнесе, а именно на нем больше всего негативно отразились в прошлом году карантинные меры.

Во-вторых, отметил Тарас Козак, нужно принимать во внимание эффект низкой базы: в апреле прошлого года начался локдаун, некоторый бизнес начал увольнять людей и эти увольнения пришлись на апрель-май, что повлияло негативно на показатели зарплаты за июнь 2020 г., от которого и "пляшет" нынешний рост реальной зарплаты на 13%.

Также нужно понимать, что повышение оплаты труда было не вполне равномерным. Так, значительно подтянулись доходы тех, кто получал минималку, ведь с1 января этого года ее повысили сразу с 5000 грн до 6000 грн. И с 1 января были увеличены выплаты бюджетникам — повышены на 20% должностные оклады работникам первого тарифного разряда, что привело к увеличению зарплат в сферах образования и здравоохранения.

Еще один фактор, который привел к увеличению показателя средней зарплаты, отметил Илья Несходовский, это надбавки для медицинского персонала, на выплату которых в прошлом году у некоторых областей не было денег, а в этом — они выплачиваются регулярно, и соответственно, эти деньги попадают в статистику зарплаты.

Кроме того, рост зарплат в сельхозсекторе и в добывающей промышленности имеет еще одну причину — он произошел в том числе за счет роста цен на мировом рынке на экспортируемые Украиной продукцию агросектора и железную руду.

Средняя зарплата: не совсем справедливо

Итак, повышение средней зарплаты не означает, что все работающие стали жить лучше. По словам Ильи Несходовского, у тех, кто получал небольшую зарплату в частном секторе, уровень жизни даже ухудшился. Причина проста: рост цен в первую очередь означает подорожание продуктов питания из так называемого "борщевого набора", на приобретение которых бедные тратят 60-70% своих доходов. И если инфляция за год составила 10%, то при стабильной маленькой зарплате в частном секторе доля расходов у бедных выросла с 70% до 77% от их доходов, тогда как для более обеспеченных граждан доля расходов на питания выросла не так критично — например, с 30% до 33% от их доходов.

По мнению Несходовского, более корректным был бы показатель средней зарплаты, если бы имел под собой не административные меры, такие как повышение зарплаты бюджетникам, а реальный рост зарплат, когда предприниматели увеличивают выплаты работникам в связи с ростом производительности и увеличением продаж продукции.

Наконец, нужно отметить, что у параметра средней зарплаты есть и "врожденный" изъян — он, как и все средние показатели, чувствителен к "тяжелым" крайним значениям в распределении. То есть пока в Украине есть тонкая, но дорогая прослойка топ-менеджеров типа глав нацкомпаний и членов набсоветов, получающих сотни тысяч и миллионы гривен в месяц — они будут заметно вытягивать вверх среднее по стране значение зарплат. Как же тогда выразить рост заработков одним числом? При помощи медианной зарплаты — то есть такого уровня трудового дохода, которым обладает работник, получающий ровно на 50% меньше половины занятых (на полный день) и ровно на 50% больше другой половины занятных в Украине. Эта медианная зарплата не публикуется Госстатом в явной форме, но приблизительно высчитывается по данным, собранным с помощью той же методологии. По нашим подсчетам — на сегодня это около 10 тыс. грн. (а осенью прошлого года было приблизительно 9000 грн). Согласитесь, это существенно меньше.

Здесь стоит сделать ремарку, что часть зарплат, конечно, выплачивается в конвертах, поэтому государственная статистика "не видит" этих доходов. Но тем-то и хороши данные Госстата, что они собраны по единой методологи, а значит, повторимся, дают некое понимание динамики процесса. Судя по приросту медианной зарплаты — он едва покрывает потребительскую инфляцию (которая, кстати, июнь к июню прошлого года составляет 9,5%).

Инфляция или экономический рост?

Более того, значительное повышение средней зарплаты по сравнению с прошлым годом будет стимулировать инфляцию, считает Илья Несходовский. Он пояснил, что рост заработков коснулся прежде всего людей с малыми трудовыми доходами, в структуре расходов которых значительную долю занимают продукты питания. А продавцы, видя это, повышают цены. Кроме того, минимальная зарплата должна гарантировать человеку базовый уровень доходов, обеспечивающий его потребности, и изменение минималки должно ориентироваться на индекс инфляции.

"А когда мы увеличиваем минимальную зарплату на 20% без роста производительности труда, это негативно влияет на экономику и провоцирует инфляцию" , — сказал эксперт.

В то же время Тарас Козак считает, что повышение средней зарплаты может свидетельствовать и об экономическом росте

"Зарплату повышают потому что рабочих мест больше, чем рабочей силы. Когда безработица высокая, то зарплата не растет, потому что люди соглашаются работать и за меньшие деньги. А когда появляются новые рабочие места, то за кадры идет борьба, в том числе — за счет повышения зарплаты. Рост зарплаты увеличивает покупательскую способность, ведет к росту товарооборота, и это подгоняет экономической рост" , — сказал он.

Уже $500, а они уезжают

Со статистикой по росту зарплат связана еще одна интересная тема. Еще в 2018 г. министр социальной политики Андрей Рева в интервью "ДС" заявлял, что для прекращения массового потока трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна составлять $500 (или 500 евро). Так, что больше не будет массового оттока рабочей силы? Конечно, ответ не так прост. Ведь за границей тоже растут заработки, поэтому чтобы украинцы массово не уезжали, такого уровня средняя зарплата в стране должна была достигнуть еще тогда, 3 года назад…

Сегодня же, по всей видимости, украинцам, которые решили искать заработков за рубежом, у нас следует платить больше, чем $500 в месяц. Василь Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, отметил, что поток трудовых мигрантов из Украины, несмотря на рост зарплат, не снижается. Например, в прошлом году, несмотря на коронавирус и карантин, Польша выдала украинцам 1,8 млн приглашений на работу, как и в 2019-2017 гг. В Чехию в 2020 г. заехало почти 150 тыс. наших сограждан, что соответствует докарантинному периоду. Также НБУ отчитался, что в 2020 г. денежные переводы украинских трудовых мигрантов на родину выросли на $200 млн до $12,1 млрд……

"..…Исходя из этих цифр, можно сказать, что трудовая миграция из Украины не снизилась" , — сказал он.

Конечно, зарплата растет и в Польше — минимальная зарплата в этом году увеличилась на 200 злотых — до 2800 злотых, а в 2022 г. планируется повысить ее до 3000 злотых.

Кроме того, одним только повышением зарплат остановить массовый отъезд трудоспособного населения невозможно.

"Если бы проблема решалась исключительно деньгами, это была бы не проблема. Но у нас кроме уровня зарплат есть еще вопрос социальной защищенности людей, проблема того, что люди не видят перспектив в этой стране, не видят будущего Украины, не верят, что мы когда-то станем Польшей или Чехией. А когда глава парламентского комитета Даниил Гетманцев говорит, что мы достигнем уровня зарплат Польши через 40 лет, то нынешние 20-летние понимают, что им к тому времени уже будет 60" , — сказал Воскобойник.

Поэтому попытки Украины добиться снижения трудовой миграции за счет повышения зарплат похожи на вечную гонку за лидером — пока мы достигаем какого-то уровня по сравнению с соседями, там показатель зарплат тем временем вырастает еще больше.

Автор: Александр Суков